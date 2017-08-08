«Реал» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команды в матче за Суперкубок
УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос,
Модрич, Бэйл, Бензема, Иско.
«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Матич,
Эррера, Погба, Мхитарян, Лингард, Лукаку.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проводит его
текстовую трансляцию.
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