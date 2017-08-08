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Массимо Каррера: Читаю прессу только после поражений «Спартака»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, в каких случаях он читает спортивные СМИ. Также он поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом».

«Я заинтересован в прессе, прежде всего, когда наша команда проигрывает. Мне интересно понять, что думают болельщики о команде и о тренере. Меньше всего мне интересно, что пишут когда мы побеждаем. После таких поражений мне интересно кого обвиняют, прежде всего, обвиняют меня и это правильно. Я не ищу оправданий после поражений.

При выборе состава я отталкиваюсь от соперника - это и есть объяснение, почему тот или иной игрок не выходит на поле. Когда кто-то играет, а кто-то нет, это не значит, что кто-то мне не нравится. Я еще не решил, кто будет играть в воротах в матче против «Арсенала». Конечно, когда ты проигрываешь 1:5 критику заслуживает вся команда, но мы не проиграли матч «Зениту» только из-за Артема Реброва», - цитирует Карреру ТАСС.

Матч «Спартак» - «Арсенал» состоится 9 августа и начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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