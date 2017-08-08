Английские клубы потратили более миллиарда фунтов на трансферы нынешним летом

Траты английских клубов на трансферы в нынешнее летнее трансферное окно превысили миллиард фунтов. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, больше всех потратил «Манчестер Сити» (218 миллионов фунтов). Дальше идут «Манчестер Юнайтед» (145,8 миллионов), «Челси» (130,4 миллионов), «Эвертон» (94,9) и «Лестер» (55,4).

Отметим, что клубы из Англии еще могут увеличить этот показатель до закрытия трансферного окна.