Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар0 : 0Уфа
Футбол  Ростов (мол)3 : 1Динамо (мол)
Футбол  Реал2 : 0Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Английские клубы потратили более миллиарда фунтов на трансферы нынешним летом

Источник:  MirrorКомментарии

Траты английских клубов на трансферы в нынешнее летнее трансферное окно превысили миллиард фунтов. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, больше всех потратил «Манчестер Сити» (218 миллионов фунтов). Дальше идут «Манчестер Юнайтед» (145,8 миллионов), «Челси» (130,4 миллионов), «Эвертон» (94,9) и «Лестер» (55,4).

Отметим, что клубы из Англии еще могут увеличить этот показатель до закрытия трансферного окна.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коутиньо перейдет в «Барселону» за 90 миллионов евро«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испаноязычная версия сайта ESPN.Лемина перешел из «Ювентуса» в «Саутгемптон»Полузащитник Марио Лемина покинул «Ювентус» и стал игроком «Саутгемптона». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Марио Пашалич: Дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором перехода в «Спартак»Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич рассказал о причинах перехода в московский клуб.«Лестер» приобрел полузащитника «Ковентри» ТомасаВаллийский полузащитник Джордж Томас стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Защитник «Милана»: Ибрагимович поможет нам, у него чемпионский характерЗащитник «Милана» Андреа Конти высказался о возможном возвращении форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который является свободным агентом.
Футбол
Массимо Каррера: Читаю прессу только после поражений «Спартака»
Футбол
Суперкубок УЕФА. «Реал» – фаворит в матче против «Манчестер Юнайтед», по мнению букмекеров
Футбол
Марио Пашалич: Дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором перехода в «Спартак»
Баскетбол
Женская сборная России обыграла команду Хорватии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
все новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости