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«Реал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед - 2:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл, Кроос, Иско, Бензема

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера, Лукаку

Предупреждения:

нет - Лингард, 42

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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