«Реал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» ведет текстовую
трансляцию матча за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер
Юнайтед».
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл, Кроос, Иско, Бензема
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера, Лукаку
Предупреждения:
нет - Лингард, 42
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция
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