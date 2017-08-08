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Виталий «v1lat» Волочай: Team Liquid должна быть по крайней мере в топ-3 на TI 2017

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай в интервью Cybersport.com поделился мнением о групповом этапе The International 2017, о игре Team Liquid, а также назвал команду, которая должна победить на турнире.

«Прежде всего, меня удивила Fnatic. Ожидал, что она выйдет в верхнюю сетку или остановится в шаге от этого, но команда даже не в плей-офф. Был уверен, что коллективы из Юго-Восточной Азии, в частности  TNC Pro Team и Fnatic, будут в топ-8. Никто не ожидал, что китайские составы выступят настолько хорошо. Я не думал, что в верхней сетке будет четыре команды из Китая, и LGD Gaming с LGD.Forever Young просто шокировали меня. Я немного боюсь, что эти коллективы встретятся в гранд-финале.

Стиль игры Liquid похож на тот, который был у MVP Phoenix в прошлом году. Они несутся на тебя и делают 50 убийств за 20 минут. Ни у кого не получалось остановить их, и в плей-офф это будет ещё сложнее. У Liquid есть  Марун «GH» Мерхей с большим набором героев, всех персонажей Амера «Miracle-» аль-Баркави тоже не перебанить, и этот парень из Финляндии [Лассе «MATUMBAMAN» Урпалайнен] играет на ком угодно где угодно. Liquid должна быть по крайней мере в топ-3.

Тяжело: разрываюсь между Liquid и LGD.Forever Young. Помню, последняя уничтожила всех в группе на «Эпицентре», вышла на арену с толпой зрителей и уступила Liquid. Игроки молоды и практически без опыта, что может стать проблемой в KeyArena. Поэтому я ставлю на Liquid».

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