Коутиньо перейдет в «Барселону» за 90 миллионов евро
Источник: ESPNКомментарии
«Барселона» договорилась о переходе
полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испаноязычная
версия сайта ESPN.
Сообщается, что сумма трансфера
составит 90 миллионов евро. Кроме того, сделка предусматривает значительные
бонусы. С их учетом общая сумма трансфера может составить 120 миллионов евро.
Сам бразилец согласен на переход.
25-летний Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из
«Интера». В минувшем сезоне он провел 31 матч в премьер-лиге, забил 13 голов и
сделал семь голевых передач.
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