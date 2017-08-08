Коутиньо перейдет в «Барселону» за 90 миллионов евро

«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испаноязычная версия сайта ESPN.

Сообщается, что сумма трансфера составит 90 миллионов евро. Кроме того, сделка предусматривает значительные бонусы. С их учетом общая сумма трансфера может составить 120 миллионов евро. Сам бразилец согласен на переход.

25-летний Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера». В минувшем сезоне он провел 31 матч в премьер-лиге, забил 13 голов и сделал семь голевых передач.