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Илья Геркус: 1 сентября в структуре «Локомотива» будет открыта общеобразовательная школа

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

В структуре ФК «Локомотив» будет общеобразовательная школа. Об этом заявил президент клуба Илья Геркус.
«Школа готовится к началу учебного года, сформирован преподавательский состав, сверстан учебный план, готовы помещения и мебель. Наша общеобразовательная школа - уникальный объект: академия, интернат и футбольные поля расположены с ней по соседству, нашим ребятам не придется тратить время на дорогу, кроме того, расписание уроков и тренировок не будут противоречить друг другу.

И, конечно, мы самым внимательным образом относимся к качеству образования наших воспитанников. Базовые знания не менее важны, чем футбольная подготовка», - приводит слова Геркуса ТАСС.

Отметим, что общеобразовательная школа «Локомотива» была закрыта в 2014 году. Последние три года она была законсервирована.
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