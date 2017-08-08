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Матч Кубка Аргентины был перенесен в связи с перестрелкой между болельщиками команд

Источник:  ReutersКомментарии

Игра 1/32 финала Кубка Аргентины «Расинг» - «Митре» была перенесена. Причина – поведение болельщиков.

Как сообщает Reuters, между болельщиками команд произошла перестрелка. Один человек был ранен. Местные власти приняли решение о переносе матча.

Отметим, что матч должен был состояться 10 августа. Пока что он перенесен на неопределенный срок.

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