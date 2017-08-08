Матч Кубка Аргентины был перенесен в связи с перестрелкой между болельщиками команд
Источник: ReutersКомментарии
Игра 1/32 финала Кубка Аргентины «Расинг» - «Митре» была
перенесена. Причина – поведение болельщиков.
Как сообщает Reuters, между болельщиками команд произошла
перестрелка. Один человек был ранен. Местные власти приняли решение о переносе
матча.
Отметим, что матч должен был состояться 10 августа. Пока что он
перенесен на неопределенный срок.
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