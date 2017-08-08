Чешка Шпотакова стала чемпионкой мира в метании копья
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания)
продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В метании копья у женщин победу
одержала 36-летняя чешская спортсменка Барбара Шпотакова.
Результат победительницы - 66,76 метра. Второй стала китаянка Ли
Линвей (66,25) На третьем месте еще одна представительница Китая Лю Хайхай
(65,26).
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Метание
копья. Женщины
Финал
1. Барбара Шпотакова (Чехия) – 66,76
2. Ли Линвей (Китай) – 66,25
3. Лю Хайхай (Китай)
– 65,26
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически