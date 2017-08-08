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Чешка Шпотакова стала чемпионкой мира в метании копья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В метании копья у женщин победу одержала 36-летняя чешская спортсменка Барбара Шпотакова.

Результат победительницы - 66,76 метра. Второй стала китаянка Ли Линвей (66,25) На третьем месте еще одна представительница Китая Лю Хайхай (65,26).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Метание копья. Женщины

Финал

1. Барбара Шпотакова (Чехия) – 66,76

2. Ли Линвей (Китай) – 66,25

3. Лю Хайхай (Китай) – 65,26

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