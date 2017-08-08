Чешка Шпотакова стала чемпионкой мира в метании копья

Сергей Шубенков: Даже в ВФЛА просили ни в коем случае не идти на конфронтацию

Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебро в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, дал интервью RT.