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Ломаченко предложил Макгрегору свои услуги в качестве спарринг-партнера

Источник:  Twitter.comКомментарии

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что готов стать спарринг-партнером Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор нуждается в еще одном спарринг-партнере, чтобы испытать свое мастерство?», - написал Ломаченко в своем твиттере. Напомним, ранее тренировочный лагерь Макгрегора покинул Пол Малиньяджи. Боксерский бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегкой и легкой.

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