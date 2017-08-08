Ломаченко предложил Макгрегору свои услуги в качестве спарринг-партнера
Источник: Twitter.comКомментарии
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Ломаченко заявил, что готов стать спарринг-партнером Конора Макгрегора.
«Конор Макгрегор нуждается в еще одном спарринг-партнере, чтобы испытать свое мастерство?», - написал Ломаченко в своем твиттере. Напомним, ранее тренировочный лагерь Макгрегора покинул Пол Малиньяджи. Боксерский бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
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