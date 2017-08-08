Ультрас «Динамо» (Киев) прекратили перемирие с ультрас «Черноморца», обвинив их в общении с фанатами «Спартака»
Источник: FacebookКомментарии
Группировка ультрас киевского «Динамо» «Родичі» объявила об окончании перемирия с
ультрас одесского «Черноморца» «Сегедка».
Как сообщается на странице «Ультрас Украины» в Facebook, фанаты «Динамо»
недовольны тем, что одесситы общаются с фанами московского «Спартака». «Одесситы
продолжают регулярно общаться с фанатами московского «Спартака», и «Родичі» не хотят это терпеть», - говорится в сообщении.
Отметим, что до этого момента между фанатами клубов Украины
было объявлено перемирие.
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