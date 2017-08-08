Ультрас «Динамо» (Киев) прекратили перемирие с ультрас «Черноморца», обвинив их в общении с фанатами «Спартака»

Группировка ультрас киевского «Динамо» «Родичі» объявила об окончании перемирия с ультрас одесского «Черноморца» «Сегедка».

Как сообщается на странице «Ультрас Украины» в Facebook, фанаты «Динамо» недовольны тем, что одесситы общаются с фанами московского «Спартака». «Одесситы продолжают регулярно общаться с фанатами московского «Спартака», и «Родичі» не хотят это терпеть», - говорится в сообщении.

Отметим, что до этого момента между фанатами клубов Украины было объявлено перемирие.