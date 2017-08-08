Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ультрас «Динамо» (Киев) прекратили перемирие с ультрас «Черноморца», обвинив их в общении с фанатами «Спартака»

Источник:  FacebookКомментарии

Группировка ультрас киевского «Динамо» «Родичі» объявила об окончании перемирия с ультрас одесского «Черноморца» «Сегедка».

Как сообщается на странице «Ультрас Украины» в Facebook, фанаты «Динамо» недовольны тем, что одесситы общаются с фанами московского «Спартака». «Одесситы продолжают регулярно общаться с фанатами московского «Спартака», и «Родичі» не хотят это терпеть», -  говорится в сообщении.

Отметим, что до этого момента между фанатами клубов Украины было объявлено перемирие.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Победа «Зенита» в Лиге Чемпионов – не шутка». Мнение экс-игрока петербуржцев«Победа «Зенита» в Лиге Чемпионов – не шутка». Мнение экс-игрока петербуржцевБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил трансферную политику клуба, разгром «Спартака» и неожиданное высказывание президента.Пиварич перешел из загребского «Динамо» в киевскоеЗащитник сборной Хорватии Йосип Пиварич перешел в киевское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.Марио Пашалич: Пришел в «Спартак», чтобы играть в Лиге чемпионовМарио Пашалич: Пришел в «Спартак», чтобы играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Спартака» дал интервью журналистам перед игрой с тульским «Арсеналом».Массимо Каррера: Виноват не только Ребров – виновата вся командаМассимо Каррера: Виноват не только Ребров – виновата вся командаГлавный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов перед матчем с тульским «Арсеналом».
Бокс
Ломаченко предложил Макгрегору свои услуги в качестве спарринг-партнера
Легкая атлетика
Чешка Шпотакова стала чемпионкой мира в метании копья
Футбол
Коутиньо перейдет в «Барселону» за 90 миллионов евро
Футбол
Английские клубы потратили более миллиарда фунтов на трансферы нынешним летом
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Черноморец
Черноморецкалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика