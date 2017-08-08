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Франц Тост: Квяту иногда не хватает терпения на старте, и он слишком рискует

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о выступлении пилота команды Даниила Квята.

«Даниил хорошо справляется со своей работой, за исключением того, что иногда ему не хватает терпения на старте, и он слишком рискует. С точки зрения скорости в гонке, когда он едет один, у него очень хорошее и конкурентоспособное время круга.

Квят хочет быть успешным и иногда пытается обгонять там, где для этого нет возможности. Ему нужно научиться быть более дисциплинированным в такие моменты. Вне зависимости от настроя, за рулем нужно держать эмоции под контролем, особенно на старте. В противном случае гонщик начинает допускать ошибки и в конечном итоге разбивает машину.

В остальном у Даниила все нормально: он предоставляет качественную обратную связь, демонстрирует неплохую скорость и хорошо пилотирует на чистой трассе», - цитирует Тоста Autosport.

В текущем сезоне Даниил Квят занимает 17-е место, имея в активе четыре очка.

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