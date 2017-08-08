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Кениец Кипруто завоевал золото в стипль-чезе на чемпионате мира по легкой атлетике

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в стипль-чезе (беге на 3000 метров с препятствиями) у мужчин завоевал кенийский спортсмен Консеслус Кипруто.

Результат победителя – 8 минут 14,12 секунды. Вторым стал марокканец Суфиан Эльбаккали (8.14,49). Третье место занял американец Эван Джагер 8.15,53.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Стипль-чез (бег на 3000 метров с препятствиями)

Мужчины

Финал

1. Консеслус Кипруто (Кения) - 8.14,12

2. Суфиан Эльбаккали (Марокко) -  8.14,49

3. Эван Джагер (США) - 8.15,53 

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