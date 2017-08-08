Кениец Кипруто завоевал золото в стипль-чезе на чемпионате мира по легкой атлетике
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания)
продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в стипль-чезе (беге на
3000 метров с препятствиями) у мужчин завоевал кенийский спортсмен Консеслус
Кипруто.
Результат победителя – 8 минут
14,12 секунды. Вторым стал марокканец Суфиан Эльбаккали (8.14,49). Третье место
занял американец Эван Джагер 8.15,53.
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Стипль-чез
(бег на 3000 метров с препятствиями)
Мужчины
Финал
1. Консеслус Кипруто (Кения) - 8.14,12
2. Суфиан Эльбаккали (Марокко) - 8.14,49
3. Эван Джагер (США) - 8.15,53
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