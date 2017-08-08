«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Матч
за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился
победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».
Матч
проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля
открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам»
удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.
Таким
образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории.
Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по
пять раз).
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Суперкубок
УЕФА
Скопье
(Македония)
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку
Предупреждения:
Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция