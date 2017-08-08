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«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА

Скопье (Македония)

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку

Предупреждения:

Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция


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