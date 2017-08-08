«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА



Скопье (Македония)