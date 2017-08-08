Француз Босс стал чемпионом мира в беге на 800 метров

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в беге на 800 метров у мужчин завоевал Пьер-Амбруаз Босс.

Результат победителя одна минута 44,67 секунды. Отметим, что четыре года назад на чемпионате мира в Москве он занял седьмое место. Вторым стал поляк Адам Кщот (1.44,95). На третьем месте кениец Кипьегон Бетт (1.45,21).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 800 метров

Мужчины

Финал

1. Пьер-Амбруаз Босс (Франция) 1.44,67

2. Адам Кщот (Польша) 1.44,95

3. Кипьегон Бетт (Кения) 1.45,21