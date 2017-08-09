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Южноафриканец ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в беге на 400 метров у мужчин завоевал представитель ЮАР Вайде ван Никерк.

Результат победителя – 43,98 секунды.  Второе место занял Стивен Гардинер с Багамских островов (44,41). На третьем месте Абдалелах Харун (44,48).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 400 метров

Мужчины

Финал

1. Вайде ван Никерк (ЮАР) – 43,98

2. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,41

3. Абдалелах Харун (Катар) -  44,48

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