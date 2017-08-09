Южноафриканец ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания)
продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в беге на 400 метров у
мужчин завоевал представитель ЮАР Вайде ван Никерк.
Результат победителя – 43,98
секунды. Второе
место занял Стивен Гардинер с Багамских островов (44,41). На третьем месте
Абдалелах Харун (44,48).
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Бег
на 400 метров
Мужчины
Финал
1. Вайде ван Никерк (ЮАР) – 43,98
2. Стивен Гардинер (Багамские
острова) – 44,41
3. Абдалелах Харун (Катар) - 44,48
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