Американец Кендрикс завоевал золото чемпионата мира в прыжках с шестом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания)
продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в прыжках с шестом у
мужчин завоевал американец Сэм Кендрикс.
Результат победителя – 5 метров
95 сантиметров. Вторым стал поляк Петр Лисек (5,89). На третьем месте француз
Рено Лавиллени, который показал такой же результат, как и Лисек, но проиграл по
количеству попыток.
Легкая
атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Прыжки с шестом
Мужчины
Финал
1.
Сэм Кендрикс (США) - 5,95
2. Петр Лисек (Польша) - 5,89
3. Рено Лавиллени (Франция) - 5,89
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