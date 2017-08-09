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Американец Кендрикс завоевал золото чемпионата мира в прыжках с шестом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Золото в прыжках с шестом у мужчин завоевал американец Сэм Кендрикс.

Результат победителя – 5 метров 95 сантиметров. Вторым стал поляк Петр Лисек (5,89). На третьем месте француз Рено Лавиллени, который показал такой же результат, как и Лисек, но проиграл по количеству попыток.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки с шестом

Мужчины

Финал

1. Сэм Кендрикс (США) - 5,95
2. Петр Лисек (Польша) - 5,89
3. Рено Лавиллени (Франция) - 5,89

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