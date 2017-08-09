Гарет Бэйл: Нам помогло, что мы тренировались при температуре +38 в Мадриде

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Несомненно, пополнить свою коллекцию трофеев еще одним – это прекрасно. Это был сложный матч, но мы играли хорошо и контролировали игру. Нам помогло, что мы тренировались при температуре +38 в Мадриде. Мы контролировали игру и заслужили победу. В каждом матче мы играем с одинаковым желанием победить.

Слухи о переходе в «МЮ»? Я концентрируюсь только на свое игре и ничего не слушаю. Я ничего не читаю, хотя люди и говорят мне всякую ерунду. Я наслаждаюсь футболом. Хочу играть как можно больше и завоевать как можно больше трофеев.

Сказали ли мне в клубе, что я могу уходить? Ничего об этом не знаю. У меня не было переговоров на эту тему. Я концентрируюсь на моей игре и на том, чтобы быть физически готовым после того, как я не играл регулярно восемь-девять месяцев», - цитирует Бэйла ВВС.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).