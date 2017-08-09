Гарет Бэйл: Нам помогло, что мы тренировались при температуре +38 в Мадриде
Нападающий мадридского «Реала» Гарет
Бэйл поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер
Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.
«Несомненно, пополнить свою коллекцию
трофеев еще одним – это прекрасно. Это был сложный матч, но мы играли хорошо и
контролировали игру. Нам помогло, что мы тренировались при температуре +38 в
Мадриде. Мы контролировали игру и заслужили победу. В каждом матче мы играем с
одинаковым желанием победить.
Слухи о переходе в «МЮ»? Я концентрируюсь
только на свое игре и ничего не слушаю. Я ничего не читаю, хотя люди и говорят
мне всякую ерунду. Я наслаждаюсь футболом. Хочу играть как можно больше и
завоевать как можно больше трофеев.
Сказали ли мне в клубе, что я могу уходить?
Ничего об этом не знаю. У меня не было переговоров на эту тему. Я концентрируюсь
на моей игре и на том, чтобы быть физически готовым после того, как я не играл
регулярно восемь-девять месяцев», - цитирует Бэйла ВВС.
Матч
проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля
открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам»
удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.
Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку
Предупреждения:
Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция