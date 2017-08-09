Иско – лучший игрок Суперкубка УЕФА-2017
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» был признан нападающий
мадридцев Иско. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч
проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля
открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам»
удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.
Таким
образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории.
Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по
пять раз).
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