ВИДЕО ДНЯ: Моуринью отдал свою медаль болельщику «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после матча за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала» (1:2) отдал свою медаль за участие в финале одному из болельщиков команды на трибунах.

Jose Mourinho gives his runner-up medal to a fan. pic.twitter.com/Uf4Yaas5rs — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) 8 августа 2017 г.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).



