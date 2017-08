ВИДЕО ДНЯ: Моуринью отдал свою медаль болельщику «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после матча за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала» (1:2) отдал свою медаль за участие в финале одному из болельщиков команды на трибунах.

