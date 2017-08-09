Жозе Моуринью: Мы сыграли хорошо, а «Реал» забил один мяч из офсайда
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе
Моуринью поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против
мадридского «Реала». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
«Думаю, что мы сыграли хорошо. Мы
уступили в один мяч, что показывает, насколько небольшим был разрыв. Кроме
того, один из мячей «Реала» был забит из офсайда. При использовании
видеоповторов судьями было бы 1:1 и дополнительное время.
Они могли забить больше мячей, мы могли
сделать то же самое. В первом тайме у них был отрезок, когда они доминировали в
центре поля. Во втором тайме такой же отрезок был у нас. Мы играли против
команды, наполненной фантастическими игроками, но почти до самого конца матча
исход не был ясен.
Я говорю «почти до самого конца»,
потому что в концовке, когда Роналду вышел на поле, игра останавливалась все
время, когда ему хотелось получить возможность пробить штрафной. Мы дали им бой имеем основания покидать поле
с оптимизмом и гордостью. Ждем воскресенья», - цитирует Моуринью ВВС.
Матч
проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля
открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам»
удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.
Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку
Предупреждения:
Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция