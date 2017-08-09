Жозе Моуринью: Мы сыграли хорошо, а «Реал» забил один мяч из офсайда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Думаю, что мы сыграли хорошо. Мы уступили в один мяч, что показывает, насколько небольшим был разрыв. Кроме того, один из мячей «Реала» был забит из офсайда. При использовании видеоповторов судьями было бы 1:1 и дополнительное время.

Они могли забить больше мячей, мы могли сделать то же самое. В первом тайме у них был отрезок, когда они доминировали в центре поля. Во втором тайме такой же отрезок был у нас. Мы играли против команды, наполненной фантастическими игроками, но почти до самого конца матча исход не был ясен.

Я говорю «почти до самого конца», потому что в концовке, когда Роналду вышел на поле, игра останавливалась все время, когда ему хотелось получить возможность пробить штрафной. Мы дали им бой имеем основания покидать поле с оптимизмом и гордостью. Ждем воскресенья», - цитирует Моуринью ВВС.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).