Зинедин Зидан: Мы никогда не устанем побеждать

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«У нас множество талантливых игроков, и через кропотливую работу можно достичь серьезных высот. Это голодная команда, они хотят выигрывать еще. Сегодняшний матч был проведен почти идеально, особенно первый тайм, который получился на загляденье. После перерыва нам пришлось попотеть, но давайте не будем забывать, что это был финал. Такие вещи порой случаются. Если бы Гарет Бэйл забил третий мяч, все было бы проще. Но у нас есть характер, и мы по-прежнему мечтаем о больших победах.

Мы никогда не устанем побеждать. Сегодня мои ребята применяли высокий прессинг, не позволяли сопернику играть. Когда мяч был у нас, мы спокойно плели комбинации и в итоге добились того, чего хотели.

Невозможно играть в красивый футбол на протяжении всего матча. Мы играли очень качественно, порой нам приходилось непросто, тут я должен согласиться, но в целом мы контролировали ход матча. Забей Бэйл, и все было бы кончено. Но все-таки нам противостоял очень сильный соперник, который изо всех сил старался осложнить нам жизнь. Вполне нормально, что и у нас были проблемы», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).