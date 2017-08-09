Иско: Мы могли забить больше

Нападающий мадридского «Реала» Иско поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Мы могли забить больше. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались, поэтому на последних минутах пришлось нелегко, но в целом мы провели очень хороший матч. Команда заслужила победу», - цитирует Иско официальный сайт УЕФА.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).