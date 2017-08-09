Жозе Моуринью: Все понимают, что Бэйл останется в «Реале»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможности перехода в команду нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Напомним, что «МЮ» уступил «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 1:2.

«Бэйл? Очевидно, что клуб хочет, чтобы он остался, тренер хочет, чтобы он остался, и сам Бэйл хочет того же. Очевидно, что игра окончена. Все понимают, что Гарет останется в «Реале», - цитирует Моуринью ВВС.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).