Серхио Рамос: «Реал» играл лучше почти весь матч
Защитник мадридского «Реала» Серхио
Рамос поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер
Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.
«Мы играли лучше почти весь матч. Выигрыш трофея – лучший способ начать сезон. У всех в нашей команде своя, но одинаково важная роль.
Криштиану (Роналду) всегда настроен позитивно. У него много опыта, он всегда может решить исход матча. Важно, чтобы команда была сплоченной, и Зидану это удалось.
Я никогда не устаю побеждать. Мой
домашний музей растет, но я не устаю от побед», - цитирует Рамоса Marca.
Матч
проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля
открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам»
удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.
Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку
Предупреждения:
Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция