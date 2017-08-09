Серхио Рамос: «Реал» играл лучше почти весь матч

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Мы играли лучше почти весь матч. Выигрыш трофея – лучший способ начать сезон. У всех в нашей команде своя, но одинаково важная роль.

Криштиану (Роналду) всегда настроен позитивно. У него много опыта, он всегда может решить исход матча. Важно, чтобы команда была сплоченной, и Зидану это удалось.

Я никогда не устаю побеждать. Мой домашний музей растет, но я не устаю от побед», - цитирует Рамоса Marca.

Матч проходил в Скопье (Македония). На 24-й минуте счет после передачи Карвахаля открыл Каземиро. На 52-й минуте удвоил результат Иско. «Красным дьяволам» удалось отыграть один мяч благодаря голу Ромелу Лукаку на 62-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА в четвертый раз в своей истории. Больше этот трофей завоевывали только два клуба – «Барселона» и «Милан» (по пять раз).