В Харбине завершился 4-й Международный российско-китайский детский турнир «Матч Дружбы»

Четвертый по счету Матч Дружбы проходил с 3 по 5 августа 2017 года в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией по реке Амур. Для дружеской встречи в Китай из России приехали 8 спортсменов – одни из сильнейших шахматистов в возрасте до 14 лет (6 мальчиков и 2 девочки).

На церемонии открытия турнира присутствовали заместитель начальника Управления по делам физкультуры и спорта провинции Хэйлунцзян Ли Фэн, начальник отдела шахмат Управления по спорту провинции Хэйлунцзян Лю Сияли, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев, вице-президент Китайской шахматной ассоциации Тянь Хунвэй и руководитель Шахматной ассоциации Харбина Ян Баосен. Игорь Барадачев и Ли Фэн сделали первые ходы в партиях своих команд.

3 и 4 августа команды сыграли 8 туров в быстрые шахматы. В ходе первых двух туров российская команда значительно отстала от соперников. Все последующие результативные партии позволили сократить разрыв в счете, но догнать своих китайских сверстников россиянам не удалось. Китайская команда выиграла матч со счетом 34:30.

После соревнования специальный гость Матча Дружбы – чемпион Европы Максим Матлаков – провел сеанс одновременной игры на 16 досках.

Двум китайским шахматисткам удалось обыграть гроссмейстера, а российские дети сделали шесть ничьих. В числе отличившихся – Камилла Байбурина и Екатерина Насырова, которые являются призерами Всероссийского соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности (2016 год).

Отметим, что турнир поддержали своим присутствием сотрудники российской дипломатической миссии. В церемонии закрытия принимали участие 2-й секретарь Посольства РФ в КНДР Анна Янгель, а также вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Шэньяне Павел Силаев.

Матч Дружбы является проектом, способствующим развитию не только спортивных, но и культурно-социальных связей. Каждый год участники турнира знакомятся с достопримечательностями и культурой региона, в котором проводится турнир.

В Харбине российская детская команда посетила Софийский собор, построенный русскими в начале 20-го века, прогулялись по центральной улице города Арбату и по пешеходному мосту через реку Сунгари, а также увидели Оперный театр Харбина, совсем недавно построенный архитектурный шедевр.

Подводя итоги мероприятия, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев отметил: «Шахматный турнир «Матч дружбы» стал традиционным для российских и китайских спортсменов. Юные шахматисты обеих стран стремятся поучаствовать в соревнованиях. В этом году команда из Китая была сильнее и на несколько очков опередила российскую, но проигравших в «Матче Дружбы» нет. Для нас всех большой победой является то, что 4 года юные шахматисты России и Китая играют друг с другом, укрепляя диалог между нашими странами».

В 2018 году шахматный турнир «Матч Дружбы» будет проходить в России.

Справочная информация:

«Шахматы в музеях» – международная программа, реализуемая Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Впервые идея проводить шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была осуществлена в 2012 г.: по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко матч за мировую корону состоялся в Государственной Третьяковской галерее. Уже весной 2013 г. РШФ совместно с Фондом Тимченко провели супертурнир «Мемориал Алёхина» в Лувре и в Михайловском замке Государственного Русского музея, а осенью того же года – суперфинал чемпионата России по шахматам в музеях Нижнего Новгорода. Шахматы – особая игра, которая тесно связана с культурой и историей. И программа «Шахматы в музеях» призвана сделать эту связь очевидной и естественной для каждого. Организаторы нашли оригинальный и органичный формат на стыке спорта и культуры: шахматные турниры в стенах лучших мировых и российских музеев.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.

Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы создаём возможность для всех детей жить и воспитываться в семье. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений.



Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org.





Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физических лиц и шахматные федерации республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской Федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в стране. РШФ учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления РШФ являются съезд и Наблюдательный совет РШФ.

Попечительский совет РШФ – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах. РШФ является организатором ежегодного всероссийского детского первенства – турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе РШФ реализуется программа «Шахматы в музеях». РФШ разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских; содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах; является организатором индивидуальных и командных соревнований в России; организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях; содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.