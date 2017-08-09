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«Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по Дзюбе

Источник:  FotosporКомментарии

Как сообщает Fotospor, форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче».

По информации издания, турецкий клуб начал переговоры о трансфере игрока с петербуржцами.  

Напомним, в сезоне-2017/18 нападающий провел на поле 298 минут в шести матчах. Контракт 28-летнего россиянина с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. По данным Trasnfermarkt.de, стоимость Дзюбы составляет 9 миллионов евро. 

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