Каролин Возняцки: Хотела выиграть матч в Торонто до завершения карьеры

Шестая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу (6:3, 6:0) над Екатериной Александровой из России в матче второго круга турнира WTA Rogers Cup Торонто.

27-летняя теннисистка из Дании впервые в своей карьере выиграла матч на турнире в Торонто.

«Матч получился хорошим. В начале игры я была в поиске своего ритма. Но думаю, подача и прием работали очень хорошо. Как только я вошла в игру, все стало получаться лучше. Всегда приятно победить в первом круге в двух сетах, так что я довольна.

Это невероятно, что я до сих пор не могла победить здесь ни разу. Теперь я определенно рада, хотя когда подавала на игру, немного нервничала. Думала в этот момент примерно так: «Пожалуйста, можно я выиграю». И мне это удалось.

Вряд ли есть какой-то турнир, где я не выиграла ни один матч, так что этот был необычным. Особенно с учетом того, что я хорошо играла на Rogers Cup раньше, побеждала в Монреале, где у меня все складывалось очень даже хорошо. Поэтому хотела победить и в Торонто до того, как завершу карьеру», – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

В третьем круге соперником Возняцки станет победитель матча Агнешка Радванска (Польша, 10) – Тимеа Бабош (Венгрия).