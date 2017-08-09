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Александр Барабанов: Пока я не готов к НХЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о своем будущем.

Да, в следующем году у меня заканчивается контракт, но о том, где продолжу карьеру, пока не думаю. Сейчас все мысли только о СКА. Естественно, есть желание попробовать себя в НХЛ. Не знаю, когда это произойдет. Но пока я к этому не готов, - приводит слова Барабанова ТАСС.

Напомним, контракт 23-летнего игрока с армейцами истекает 30 апреля 2019 года. Всего за СКА Барабанов провел 151 матч, в которых он забросил 28 шайб и отдал 30 результативных передач. Вместе с петербургским клубом форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), а также чемпионом России (2017). 

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