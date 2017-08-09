Иско: Скоро продлю контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Иско после матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1) заявил, что близок к продлению контракта с клубом.

«Все произойдет очень скоро, мы близки к подписанию, – приводит Marca слова Иско. – У нас очень мощная команда, и мы довольны. Мы очень хорошо сыграли как команда, победили и выполнили свою задачу.

«Юнайтед» тоже сыграл неплохо, но мы были лучше. У нас впечатляющий состав с многообещающим будущим. Тренеры проделали отличную работу. У нас все получается из-за отношений в коллективе. Мы построили команду победителей».

Напомним, 25-летний испанец, начинающий свой пятый сезон в «Реале», забил второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед», который в итоге стал победным.

Добавим, что действующий контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2018 года.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча