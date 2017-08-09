Иско: Скоро продлю контракт с «Реалом»
Полузащитник «Реала»
Иско после матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1) заявил, что
близок к продлению контракта с клубом.
«Все произойдет очень скоро, мы близки к подписанию, – приводит Marca слова Иско. – У нас очень мощная команда, и мы довольны. Мы очень хорошо сыграли как команда, победили и выполнили свою задачу.
«Юнайтед» тоже сыграл неплохо, но мы были лучше. У нас впечатляющий состав с многообещающим будущим. Тренеры проделали отличную работу. У нас все получается из-за отношений в коллективе. Мы построили команду победителей».
Напомним, 25-летний испанец, начинающий свой пятый сезон в «Реале», забил второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед», который в итоге стал победным.
Добавим, что действующий контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2018 года.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку
Предупреждения:
Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция