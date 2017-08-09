Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иско: Скоро продлю контракт с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Реала» Иско после матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1) заявил, что близок к продлению контракта с клубом.

«Все произойдет очень скоро, мы близки к подписанию, – приводит Marca слова Иско. – У нас очень мощная команда, и мы довольны. Мы очень хорошо сыграли как команда, победили и выполнили свою задачу.

«Юнайтед» тоже сыграл неплохо, но мы были лучше. У нас впечатляющий состав с многообещающим будущим. Тренеры проделали отличную работу. У нас все получается из-за отношений в коллективе. Мы построили команду победителей».

Напомним, 25-летний испанец, начинающий свой пятый сезон в «Реале», забил второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед», который в итоге стал победным.

Добавим, что действующий контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2018 года.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Каземиро 24 (1:0). Иско 52 (2:0). Лукаку 62 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Кроос, Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Линделёф, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Матич, Валенсия, Эррера (Феллайни, 55), Лукаку

Предупреждения:

Карвахаль, 84; Рамос, 86 - Лингард, 42; Рэшфорд, 90

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» играл вполноги». Черданцев и КО – о поражении «Манчестер Юнайтед»«Реал» играл вполноги». Черданцев и КО – о поражении «Манчестер Юнайтед»«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Македонии на стадионе «Филипп Второй».Волшебный второй год Моуринью. Три причины, почему «МЮ» выстрелит в этом сезонеВолшебный второй год Моуринью. Три причины, почему «МЮ» выстрелит в этом сезоне«МЮ» по делу проиграл «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА, но сезон для манкунианцев все равно может стать успешным. И вот – почему.Серхио Рамос: «Реал» играл лучше почти весь матчЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Жозе Моуринью: Все понимают, что Бэйл останется в «Реале»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможности перехода в команду нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Напомним, что «МЮ» уступил «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 1:2.
Теннис
Каролин Возняцки: Хотела выиграть матч в Торонто до завершения карьеры
Футбол
«Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по Дзюбе
Баскетбол
Сергей Базаревич: Тренерский штаб сборной мало следит за игроками в клубах
Футбол
Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом матча с «Арсеналом»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Франсиско Иско
Франсиско Исковсе новости
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости