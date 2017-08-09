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Василевский победил бразильца в Сочи и получил награду из рук Владимира Путина

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Мело на Международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который прошел 8 августа в Сочи.

Василевский одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В рамках бойцовского вечера состоялись десять поединков между спортсменами из России и сборной мира. Россияне одержали победу со счетом 7:3.

На турнире присутствовали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также Александр Овечкин, Павел Буре и другие известные личности.

Президент России Владимир Путин вручил награду Вячеславу Василевскому. Глава государства отметил мужество и дерзость, которую спортсмены проявили в ринге.

– Мы увидели здесь крутых парней. Они продемонстрировали разнообразную ударную технику и блестящие броски. Но самое главное они продемонстрировали мужество, характер, дерзость, - сказал Владимир Путин.

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Сергей Ващенко
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