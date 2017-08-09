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Полиция задержала мужчину, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве на «Открытие Арене»

Источник:  ТАССКомментарии

Полиция установила личность мужчины, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на стадионе «Спартака» «Открытие Арене».

«В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

В настоящее время проверочные мероприятия на арене еще продолжаются. Из-за угрозы взрыва со стадиона было эвакуировано 50 человек.

Напомним, в среду на «Открытие Арене» «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в матче пятого тура премьер-лиги. Начало игры – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Арсенал

Место и дата

09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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