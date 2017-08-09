Полиция задержала мужчину, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве на «Открытие Арене»
Источник: ТАССКомментарии
Полиция установила личность
мужчины, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на стадионе «Спартака»
«Открытие Арене».
«В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
В настоящее время проверочные мероприятия на арене еще продолжаются. Из-за угрозы взрыва со стадиона было эвакуировано 50 человек.
Напомним, в среду на «Открытие Арене» «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в матче пятого тура премьер-лиги. Начало игры – 19:30 (мск).
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Матч
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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