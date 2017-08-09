Александр Меньков: Если бы тренер поехал со мной на ЧМ, вышло бы много мороки
Чемпион мира по
прыжкам в длину Александр Меньков объяснил, почему поехал на чемпионат мира в
Лондон без тренера.
«Практически в последний момент получил допуск. Посовещался со своим тренером, и мы решили, что ему лучше остаться в России. Вышло бы слишком много мороки, технических нюансов: сопровождающих не будут встречать, им нужно будет самим добираться до гостиницы и т. д. К тому же нужно следить за тем, чтобы все было согласно правилам касательно российской символики, избегать провокаций», – приводит «Sobesednik.ru» слова Менькова.
Напомним, российские спортсмены выступают на турнире под нейтральным флагом по индивидуальному допуску от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Добавим, что Меньков выиграл золото чемпионата мира в 2013 году.