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Евгений Кафельников: Не понимаю, почему Хачанов и Рублев не сыграют в Санкт-Петербурге

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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил состав участников турнира в Санкт-Петербурге.

«То, что в заявочном листе на турнир в Питере нет игроков первой десятки, — это объяснимо. Но вот почему Хачанов и Рублев не играют, я не понимаю!» — написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 24 сентября.

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