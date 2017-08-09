Евгений Кафельников: Не понимаю, почему Хачанов и Рублев не сыграют в Санкт-Петербурге

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил состав участников турнира в Санкт-Петербурге.

«То, что в заявочном листе на турнир в Питере нет игроков первой десятки, — это объяснимо. Но вот почему Хачанов и Рублев не играют, я не понимаю!» — написал Кафельников в своем твиттере.

То,что в заявочном листе на турнир в Питере нет игроков первой десятки-это объяснимо.Но вот почему Хачанов и Рублёв не играют,я не понимаю! — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 9 августа 2017 г.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 24 сентября.