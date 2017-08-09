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Светлана Колесниченко: За 20 лет в синхронном плавании Россия успела всем надоесть

Источник:  RT на русскомКомментарии

13-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко рассказала о доминировании России в синхронном плавании.

«Мы всем за 20 лет успели надоесть. Наш вид спорта даже переименовали в артистическое плавание, чтобы хоть как-то сместить Россию с лидирующих позиций. Что касается отношений между странами, то все доброжелательно к нам относятся. Никто никаких козней не строит, но, например, вместе мы нигде не отдыхаем.

Соперницы уважают нас, как страну-лидера в этом виде спорта. Они стараются подтягиваться к нам, но на соревнованиях мы стараемся абстрагироваться от всего. Мы держимся своей группой и практически ни с кем не общаемся. На соревнования приезжаем со своими тараканами в голове. Но когда все заканчивается, мы, конечно, не отказываемся от общения с соперницами», – сказала Колесниченко в интервью «RT на русском».

Напомним, на чемпионате мира в Будапеште Колесниченко выиграла четыре золотых медали.

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