Евгений Коротков: Игроки «Салавата» понимают, что от них требует Вестерлунд

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Коротков прокомментировал победу команды в Кубке губернатора Нижегородской области.

«Тяжелый турнир – пять игр за семь дней. Немного подустали. Дали нам вчера выходной. Позитивные эмоции. Работаем, готовимся к сезону.



Надо так и продолжать играть не только на турнире, но и в чемпионате. Для меня очки на этом турнире ни о чем не говорят, главное, что команда выиграла, и все. Мы две недели работали над тактикой, сейчас какие-то моменты дорабатываем. То есть вся команда в принципе поняла, что требует тренер. Языковой барьер не мешает. Справляемся», – цитирует игрока официальный сайт «Салавата»