Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Коротков: Игроки «Салавата» понимают, что от них требует Вестерлунд

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Коротков  прокомментировал победу команды в Кубке губернатора Нижегородской области.

«Тяжелый турнир – пять игр за семь дней. Немного подустали. Дали нам вчера выходной. Позитивные эмоции. Работаем, готовимся к сезону.

Надо так и продолжать играть не только на турнире, но и в чемпионате. Для меня очки на этом турнире ни о чем не говорят, главное, что команда выиграла, и все. Мы две недели работали над тактикой, сейчас какие-то моменты дорабатываем. То есть вся команда в принципе поняла, что требует тренер. Языковой барьер не мешает. Справляемся», – цитирует игрока официальный сайт «Салавата»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Барабанов: Пока я не готов к НХЛНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о своем будущем.Павел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в ПхенчханПавел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в ПхенчханИнтервью «Советскому спорту» дал знаменитый «Волшебник», форвард СКА Павел Дацюк. Он не приехал в Сочи, а тренируется в Санкт-Петербурге.Ярославский вратарь подпишет контракт с «Сибирью» благодаря победе в реалити-шоуГолкипер из Ярославля Сергей Громов стал победителем реалити-шоу ХК «Сибирь». Благодаря этому он подпишет контракт с клубом.Кирилл Капризов: Этот сезон проведу в ЦСКА, а дальше посмотрим (видео)Кирилл Капризов: Этот сезон проведу в ЦСКА, а дальше посмотрим (видео)Обозреватель «Советского спорта» беседует с новичком ЦСКА Кириллом Капризовым, который играет за сборную России на турнире в Сочи.«Динамо» продолжит играть в «Парке Легенд»Московское «Динамо» подтвердило, что продолжит выступать на арене «ВТБ Ледовый дворец».
Теннис
Каролин Возняцки: Хотела выиграть матч в Торонто до завершения карьеры
Футбол
«Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по Дзюбе
Баскетбол
Сергей Базаревич: Тренерский штаб сборной мало следит за игроками в клубах
Футбол
Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом матча с «Арсеналом»
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Эркка Вестерлунд
Эркка Вестерлундвсе новости
Евгений Коротков
Евгений Коротковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости