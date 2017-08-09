Алексей Вербов: Сыграть в «пляжку» с женой? Это закончится не очень хорошо

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов заявил, что не хотел бы сыграть в пляжный волейбол в паре со своей женой Валерией.

«Микст? Лучше не надо, потому что все эти семейные игрища обычно не заканчиваются хорошо. Мы даже товарищеские игры с ней вместе не играем. Лучше друг против друга – будем бить сильно, ругаться. А вместе лучше не надо», — приводит слова Вербова «Бизнес Online».

Напомним, на прошлой неделе Вербов и Вильфредо Леон выиграли гала-матч летнего Кубка «Зенита», выиграв у Артема Панарина и Виктора Симанкова со счетом 2:1.