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Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024

Источник:  The Washington PostКомментарии

Киберспортивные дисциплины могут стать частью соревновательной программы Летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает The Washington Post.

«Нам нужно все изучить, – заявил сопредседатель заявочного комитета «Париж-2024» Тони Эстанге. – Мы не можем просто так сказать, что это не про нас и не относится к Олимпиаде. Молодежь интересуется киберспортом. Давайте рассмотрим этот вопрос. Давайте встретимся и попробуем навести мосты.

Я не хочу говорить «нет» с самого начала. Думаю, будет интересно взаимодействовать с МОК, а также людьми из киберспорта, чтобы лучше узнать процесс и понять, почему он так успешен».

Отметим, что программа ОИ-2024 начнет формироваться в 2019 году, а окончательное решение будет принято МОК после Игр 2020 года в Токио.

Добавим, что по предварительной договоренности Олимпиаду 2024 года примет Париж, а через четыре года Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Официально об этом будет объявлено 13 сентября на сессии МОК в Лиме.

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