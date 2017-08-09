Марио Фернандес: Против ЦСКА все команды играют с большим желанием
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча пятого тура РФПЛ против ленинградского «Тосно».
«Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. «Тосно» выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении. Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка», — цитирует Фернандеса твиттер столичного клуба.
#Matchday!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 августа 2017 г.
⚽️ #ТосноЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 20:00 мск
🏟 Петровский
📺 Футбол 1 pic.twitter.com/e8gx1MPD7j
Матч
Место и дата
09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически