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Марио Фернандес: Против ЦСКА все команды играют с большим желанием

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча пятого тура РФПЛ против ленинградского «Тосно».

«Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. «Тосно» выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении. Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка», — цитирует Фернандеса твиттер столичного клуба.

Матч

Тосно - ЦСКА

Место и дата

09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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