Артем Смоляр: На сборе «Локомотиву» помогают болгарские ребята

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Артем Смоляр рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«В один день у нас две тренировки, в другой – одна. Чередуем занятия в тренажерном зале и чисто волейбольные. При этом на площадке работаем вдвое больше. Волейбольные тренировки уже почти полноценные. Да, не хватает людей, так как пять наших игроков в составе сборных готовятся к чемпионату Европы.

Нам помогают ребята из сборной Болгарии. Они занимаются на той же базе, что и мы. И под началом нашего главного тренера Пламена Константинова. Так что все нормально.

Тренер уделяет полноценное внимание и «Локомотиву», и сборной Болгарии. Кроме того, с нами работает еще целый штаб специалистов. И тренировки у нас сейчас стали объемней, так как Пламену приходится объяснять тактические нюансы новичкам команды», — цитирует Смоляра официальный сайт клуба.