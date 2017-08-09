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Артем Смоляр: На сборе «Локомотиву» помогают болгарские ребята

Источник:  ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Артем Смоляр рассказал о подготовке команды к новому сезону. 

«В один день у нас две тренировки, в другой – одна. Чередуем занятия в тренажерном зале и чисто волейбольные. При этом на площадке работаем вдвое больше. Волейбольные тренировки уже почти полноценные. Да, не хватает людей, так как пять наших игроков в составе сборных готовятся к чемпионату Европы.

Нам помогают ребята из сборной Болгарии. Они занимаются на той же базе, что и мы. И под началом нашего главного тренера Пламена Константинова. Так что все нормально.

Тренер уделяет полноценное внимание и «Локомотиву», и сборной Болгарии. Кроме того, с нами работает еще целый штаб специалистов. И тренировки у нас сейчас стали объемней, так как Пламену приходится объяснять тактические нюансы новичкам команды», — цитирует Смоляра официальный сайт клуба.

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