В интернете появились фото болельщика с надписью «Putin», выбежавшего на поле в матче за Суперкубок УЕФА

В социальных сетях распространяется фотография болельщика, который выбежал на поле после окончания матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» в Скопье, сообщает Znak.com. На снимке со спины у фаната видна надпись «Putin».

There was another No.7 on the pitch in Skopje... 🙃 pic.twitter.com/1q2yQpEtzt