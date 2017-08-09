В интернете появились фото болельщика с надписью «Putin», выбежавшего на поле в матче за Суперкубок УЕФА

В социальных сетях распространяется фотография болельщика, который выбежал на поле после окончания матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» в Скопье, сообщает Znak.com. На снимке со спины у фаната видна надпись «Putin».

There was another No.7 on the pitch in Skopje... 🙃 pic.twitter.com/1q2yQpEtzt — Squawka News (@SquawkaNews) 8 августа 2017 г.

Первым фотографию с болельщиком опубликовал в твиттере аккаунт SquawkaNews. При этом распространяемые снимки могут быть фейком. В фотобанках есть фотографии выбежавшего на поле болельщика, но все они сделаны только с той точки, где виден торс фаната. На нем написано «Ronaldo» и изображено сердце.

Напомним, «Реал» одержал победу в матче (2:1) и в четвертый раз в своей истории, а также во второй раз подряд стал обладателем трофея.