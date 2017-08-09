Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 0Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В интернете появились фото болельщика с надписью «Putin», выбежавшего на поле в матче за Суперкубок УЕФА

Источник:  Znak.comКомментарии

В социальных сетях распространяется фотография болельщика, который выбежал на поле после окончания матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» в Скопье, сообщает Znak.com. На снимке со спины у фаната видна надпись «Putin».

Первым фотографию с болельщиком опубликовал в твиттере аккаунт SquawkaNews. При этом распространяемые снимки могут быть фейком. В фотобанках есть фотографии выбежавшего на поле болельщика, но все они сделаны только с той точки, где виден торс фаната. На нем написано «Ronaldo» и изображено сердце.

Напомним, «Реал» одержал победу в матче (2:1) и в четвертый раз в своей истории, а также во второй раз подряд стал обладателем трофея.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ларссон подписал контракт с «Халл Сити»Полузащитник Себастьян Ларссон стал игроком «Халл Сити», сообщает официальный сайт клуба. 32-летний швед подписал с «тиграми» контракт на один год.«Барселона» не отдает «ПСЖ» трансферный сертификат НеймараДебют форварда Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен, сообщает L’Equipe.«Реал» играл вполноги». Черданцев и другие о поражении «Манчестер Юнайтед»«Реал» играл вполноги». Черданцев и другие о поражении «Манчестер Юнайтед»«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Македонии на стадионе «Филипп Второй».Василевский победил бразильца в Сочи и получил награду из рук Владимира ПутинаРоссийский боец Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Мело на Международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который прошел 8 августа в Сочи.Иско: Скоро продлю контракт с «Реалом»Полузащитник «Реала» Иско после матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1) заявил, что близок к продлению контракта с клубом.
Олимпиада
МОК: Информация о допуске сборной России к ОИ-2018 за 100 миллионов долларов – спекуляция
Футбол
МВД: На стадионе «Спартака» опасных предметов не обнаружили
Синхронное плавание
Светлана Колесниченко: Пока Покровская с нами, все будет хорошо
Футбол
Арбитр Николаев пропустит несколько туров РФПЛ из-за ошибки в матче «Краснодар» - «Урал»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости