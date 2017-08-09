Дмитрий Волков: Жалко, что свое лучшее время Вятчанин тратит на споры

Призер Олимпийских игр Дмитрий Волков высказался о перспективах попадания в сборную США пловца Аркадия Вятчанина, который сменил спортивное гражданство с российского на американское.

«Вероятность попадания в сборную США очень мала, ведь попасть туда и на пьедестал на чемпионате мира — сопоставимые вещи. Если только, конечно, не исчезнет конкуренция в сборной США и не будет спада в результатах в плавании на спине, как случилось с австралийцем Митчем Ларкиным. В общем, перспектива очень сомнительна.

Возраст не является непреодолимым препятствием, другое дело — конкуренция. Да, сейчас идет некоторое снижение результатов на дистанции 200 м , но даже при этом сейчас его скорости не хватает, чтобы пробиться в состав сборной США.

Чтобы бороться за медали, нужно плыть быстрее 1 минуты 55 секунд 200 м , «сотню» как минимум из 53 секунд. Чтобы что-то изменить, он должен внести перемены в подготовку. С тех пор как он переехал в США, ему многое дал Грегг Трой, тренировки с Райаном Лохте, а теперь уж нужно или на Марс лететь, или тренера с Марса получить.

Парень демонстрирует беспримерную настойчивость, целеустремленность, волю. Жаль, что лучший период его карьеры он потратил на улаживание конфликтов, попал в черную полосу, не без помощи, к сожалению, представителей нашей федерации.

В любом случае для людей, отказавшихся от своей мечты, Аркадий может стать примером несгибаемости и упорства. Даже одно его присутствие в плавании как кандидата в сборную США послужит примером для тех, кто безуспешно для себя бросает спорт, мечту, отказывается от куда более перспективных, чем у Аркаши, проектов и возможностей.

Сверхмотивация может помогать и вредить. Вредить может спортсмену с неустойчивой психологией. Вятчанин — из таких: он полон сомнений, тревог, несбыточных иллюзий. Результат влияния гипермотивации в такой ситуации непредсказуем», — цитирует Волкова «Р-Спорт».