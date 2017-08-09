Баутиста Агут, Медведев и Кузнецов сыграют на St. Petersburg Open-2017

Александр Бублик: Я жил в Петербурге 20 лет и буду продолжать жить, несмотря на то, что выступаю под флагом Казахстана

Казахский теннисист Александр Бублик, ранее выступавший за Россию, поделился впечатлениями от выступления на Australian Open, а также рассказал, за кого будет болеть в финале Spb Ladies Trophy-2017.