Баутиста Агут, Медведев и Кузнецов сыграют на St. Petersburg Open-2017
Источник: St. Petersburg OpenКомментарии
Пресс-служба St. Petersburg Open опубликовала список участников турнира.
Он выглядит следующим образом:
Отметим, из-за травмы в соревновании не примет участие финалист прошлогоднего турнира швейцарец Стэн Вавринка. 4 августа теннисист объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы колена.
После квалификации к вышеперечисленным участникам добавиться четыре спортсмена.
Напомним, турнир пройдет с 18 по 24 сентябя на «СИБУР АРЕНЕ». Действующим победителем St. Petersburg Open является немец Александр Зверев.
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