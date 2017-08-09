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Баутиста Агут, Медведев и Кузнецов сыграют на St. Petersburg Open-2017

Источник:  St. Petersburg OpenКомментарии

Пресс-служба St. Petersburg Open опубликовала список участников турнира.

Он выглядит следующим образом:

Отметим, из-за травмы в соревновании не примет участие финалист прошлогоднего турнира швейцарец Стэн Вавринка. 4 августа теннисист объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы колена. 

После квалификации к вышеперечисленным участникам добавиться четыре спортсмена.  

Напомним, турнир пройдет с 18 по 24 сентябя на «СИБУР АРЕНЕ». Действующим победителем St. Petersburg Open является немец Александр Зверев. 


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