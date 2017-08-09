Сергей Базаревич: ФИБА сократит время на подготовку сборных

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, что в ближайшее время ФИБА сократит время на подготовку национальных команд к крупным турнирам до четырех недель.

«Со следующего года ФИБА объявит о сокращении тренировочных сборов для сборных до четырех недель. В свое время мы готовились к турнирам по три месяца. Нам это не нравилось, но зато мы могли до автоматизма наладить взаимодействие. В целом тренировать сборную – специфическая история. В клубе ты можешь попробовать много различных вариантов в течение года. В сборной же у тебя есть очень короткий промежуток времени, чтобы встроить всех вызванных игроков в свою систему», – приводят слова Базаревича «Известия».

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Турцией (1 сентября), Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября).