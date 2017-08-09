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Михаела Каланча: Один раз тренировались до половины второго ночи

Источник:  RT на русскомКомментарии

Трехкратная чемпионка мира Михаела Каланча рассказал о том, как тренируется со своим партнером по смешанному дуэту Александром Мальцевым на базе «Озеро Круглое».

«Мы с Александром встаем в 10 утра, в 11 идем в зал, а первая тренировка на воде стартует в 13:30 и заканчивается в 17:30.

Вторая тренировка начинается в 20:30 и один раз даже продолжалась до 1:30 ночи», – сказала Каланча в интервью «RT на русском».

Напомним, на чемпионате мира в Будапеште Каланча и Мальцев стали серебряными призерами в технической программе и выиграли золото в произвольной.

Ранее Каланча стала двукратной чемпионкой мира в комбинации (2013, 2015).

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