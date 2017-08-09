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ХК «Торпедо» представило новую форму (ВИДЕО)

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Нижегородское «Торпедо» продемонстрировал форму на новый сезон.

 «Это животное ассоциируются с красотой, скоростью, свободой, величием. От меня требовалось раскрыть все эти черты в новой айдентике. Также в образе оленя я постарался показать благородство, брутальность и грациозность, которой обладают эти животные. На протяжении большого периода своей истории клуб использовал эмблему ГАЗа в качестве основного логотипа. Что-то видоизменялось, корректировалось, но главной деталью оставался шильд завода с бегущим оленем.

Он существует и на действующем официальном логотипе клуба, но следуя в ногу со временем, пришел момент для модернизации визуальных элементов, ассоциирующихся с клубом.

К слову, Группа ГАЗ несколько лет назад уже сделала редизайн своего знака. «Торпедо» также нуждалось в переменах… В пакет новой айдентики помимо фирменного стиля входит леттеринг. Первая буква в нем стилизована под пиктограмму оленя. Литера «Т» может использоваться клубом как самостоятельный знак, в качестве дополнительного элемента. Уверен, что все новые детали привнесут образу «Торпедо» на внешней и внутренней арене новые маркетинговые и спортивные успехи», — цитирует официальный сайт нижегородского клуба дизайнера экипировки Михаила Антипина.

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