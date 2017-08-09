Арбитр Николаев пропустит несколько туров РФПЛ из-за ошибки в матче «Краснодар» - «Урал»
Судья Алексей Николаев отстранен от работы на несколько туров чемпионата России из-за ошибочно назначенного пенальти в матче «Краснодар» - «Урал».
«Сегодняшние решения контрольно-квалификационной комиссии: Николаев - 7,9 балла - неуд. Оставлен в числе рефери Российской футбольной премьер-лиги, но отстранен на несколько туров. Но в Хабаровск Николаев полетит в ближайшем туре, потом уже будет пропускать», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник в КДК.
Матч
Голы
Ароян 14 (0:1). Гранквист 90 (1:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 62), Гранквист, Классон, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 75), Газинский, Подберёзкин (Перейра, 46), Петров, Каборе
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Кулаков, Григорьев (Лунгу, 58), Димитров, Ильин
Предупреждения:
нет - Фидлер, 13
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция