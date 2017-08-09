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Светлана Колесниченко: Пока Покровская с нами, все будет хорошо

Источник:  RT на русскомКомментарии

13-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко рассказала о том, что позволяет сборной России по синхронному плаванию оставаться на вершине.

«Российским синхронисткам с детства закладывается уникальная техника. Когда девочка попадает в сборную, она только преумножает эти знания. Как таковых секретов нет, просто идет долгая отработка элементов, которые представительницы других стран выполнить не в состоянии. Ты трудишься по 10-12 часов в сутки. Тренировки начинают напоминать День сурка. Однако эта пахота приносит нам победы.

Пока Татьяна Николаевна Покровская (главный тренер сборной России) с нами, все будет хорошо. Вместе с этим нужно много работать, трудиться и понимать, для чего все это. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Разумеется, соперницы делают все, чтобы сместить нас с вершины. Надеюсь, у них ничего не получится. Нам остается просто работать, показывать максимальный результат и идти к своей цели», – сказала Колесниченко в интервью «RT на русском».

Напомним, на чемпионате мира в Будапеште Колесниченко выиграла четыре золотых медали.

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