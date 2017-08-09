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В Сети появилось видео жестокого убийства борца Власко

Источник:  RT на русскомКомментарии

Обвиняемые в убийстве борца Юрия Власко признали свою вину в содеянном.

Как сообщает RT с ссылкой на Управление уголовного розыска МВД по Республике Бурятия, сотрудникам правопорядка удалось доказать вину подозреваемых.

«В Улан-Удэ по подозрению в убийстве на побережье Байкала известного спортсмена задержан ещё один местный житель. Обоим задержанным уже предъявлено предварительное обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

Отметим, что в Горячинск спортсмен вместе с друзьями приехал на международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на приз Бориса Будаева. Власко одержал в нем победу в весовой категории до 96 кг и был признан самым техничным атлетом.

Конфликт на пляже разгорелся между спортсменами и тремя местными жителями. Несмотря на то, что драка со смертельным исходом произошла около пяти часов утра по местному времени, на пляже присутствовали другие люди, которые, увидев состояние Власко, поспешили вызвать скорую помощь. К несчастью, прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь молодому борцу, потерявшему слишком много крови.


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