МВД: На стадионе «Спартака» опасных предметов не обнаружили
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
МВД России по Москве сообщает, что проверка стадиона футбольного клуба «Спартака» в Тушине после звонка о возможной угрозе взрыва завершена.
«Все мероприятия по проверке арены закончились, потенциально опасных предметов обнаружено не было. Задержанный находится в отделении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - приводит «Р-Спорт» сообщение пресс-службы ведомства.
Напомним, ранее в МВД поступил звонок от угрозе взрыва на стадионе «Спартака».
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